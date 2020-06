Instagram, diretta Spinazziola-Zaniolo: "Non vediamo l'ora di ricominciare. L'obiettivo è la Champions" (VIDEO)

Pomeriggio social per Leonardo Spinazzola e Nicolò Zaniolo. I due giocatori della Roma, tramite l'account Instagram ufficiale del club, hanno intrattenuto i tifosi giallorossi con una diretta. I due giocatori hanno scherzato tra loro e hanno parlato dell'imminente ripresa del campionato. Queste le loro parole:

Spinazzola: Oggi il gestore dell’account Instagram della Roma sarò io. Grazie a tutti quelli che mi hanno votato su socios.com. Ci colleghiamo in diretta con Nicolò Zaniolo

Spinazzola: Come stai Nicolò?

Zaniolo: Bene. Mi sono operato al naso. Adesso respiro meglio

Spinazzola: Quando tornerai in gruppo?

Zaniolo: Tu lo sai il percorso come è. Ancora due o tre settimane e torno con la squadra.

Spinazzola: Allenarsi senza un obiettivo era difficile, ora che vediamo un obiettivo sarà più semplice, manca soltanto una settimana alla gara con la Sampdoria, anche se giocare con lo stadio vuoto sarà molto diverso. Non vediamo l'ora di ricominciare. In questo periodo per motivi di sicurezza ci cambiamo nelle nostre stanze personali. Ci manca molto lo spogliatoio, ma rispettiamo i protocolli di sicurezza.

Zaniolo: Hai ragione. I tifosi ci aiutavano molto

Domanda di Nainggolan: Qual è l'obiettivo?

Spinazzola: Il primo obiettivo è vincere con la Samp. Poi penseremo al resto. L'obiettivo è la Champions.

Spinazzola: A Fifa come va?

Zaniolo: All’inizio perdevo, ora non perdo più con nessuno. Se Radja vuole giocare con me io ci sono.

