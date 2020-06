FOTO – Weekend di riposo per la Roma: Fonseca in Sardegna con la famiglia, per Under passeggiata a Piazza di Spagna

La Roma si gode l'ultimo giorno di riposo prima del tour de force. L'allenatore Paulo Fonseca ha infatti concesso ai propri giocatori il weekend libero, dando appuntamento a domani pomeriggio a Trigoria per proseguire la preparazione in vista del match contro la Sampdoria (in programma il prossimo 24 giugno, alle ore 21.45, allo stadio Olimpico), il primo di una serie di impegni ravvicinati. Alcuni calciatori hanno preferito trascorrere queste due giornate a Roma, altri invece ne hanno approfittato per andare oltre il Raccordo Anulare e visitare nuove città italiane. Tra quest'ultimi c'è proprio Paulo Fonseca che insieme a moglie e figlio sono partiti ieri per la Sardegna. Dzeko ha preferito soggiornare a Forte dei Marmi, il preparatore atletico Nuno Romano ne ha approfittato per godersi sole e mare della costiera amalfitana. C'è chi invece è rimasto nella Capitale con la propria famiglia come Diego Perotti che ha trascorso ieri pomeriggio insieme ai figli nella piscina di casa. Anche Cengiz Under non si è mosso da Roma, concedendosi una passeggiata a Piazza di Spagna. Pellegrini, invece, non si è allontanato di molto decidendo di trascorrere la giornata in famiglia a Castel Gandolfo.



Visualizza questo post su Instagram Social Distance Un post condiviso da Cengiz Ünder (@cengizunder) in data: 13 Giu 2020 alle ore 10:29 PDT