VIDEO - Zaniolo: addominali in casa e voglia di tornare in campo

Nicolò Zaniolo è sempre più vicino al recupero completo dopo il grave infortunio subito a gennaio. Il giovane talento della Roma la scorsa settimana si è sottoposto ai controlli e il ginocchio operato ha risposto bene, tanto che, se dovesse riprendere il campionato, si parla di un suo ritorno sui campi già a partire da luglio. Intanto il centrocampista ex Inter continua a lavorare intensamente tra Trigoria e casa, come dimostra il video condiviso dal classe 1999 giallorosso sul proprio profilo Instagram, dove si vede il giocatore fare gli addominali nel salotto del suo appartamento. Insomma Zaniolo ha una voglia irrefrenabile di tornare a disposizione di Fonseca e aiutare la squadra in questo questo finale di stagione che sarà alquanto intenso.