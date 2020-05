VIDEO - Instagram, Zaniolo e l'inno della Lazio: "Che canzonaccia, porta sfiga"

Nel corso di questi giorni Nicolò Zaniolo è stato protagonista di alcune dirette Instagram sfidando a Fifa i suoi amici. Nell'ultima di queste, il suo avversario virtuale ha deciso di intonare un coro sulle note dell‘inno della Lazio. La risposta del giallorosso non si è fatta attendere: “Che canzonaccia! Guarda che porta sfiga, ti fa prendere quattro gol in venti minuti!”. La sfida alla fine se l’è aggiudicata proprio Zaniolo, che poi ha fatto scontare una pena all’amico, facendolo gattonare per la stanza.