VIDEO - Bojan sceglie Totti nella sua squadra di calcio a 5: "Uno dei migliori giocatori al mondo"

Ora in forza al Montreal Impact, l'ex attaccante giallorosso Bojan Krkic ha scelto 5 giocatori per formare la sua squadra ideale: tra questi figura l'ex 10 e capitano romanista Francesco Totti. "Ha avuto una carriera fantastica alla Roma, è stato uno dei migliori giocatori al mondo, sono stato fortunato a giocare con lui", le parole dello spagnolo in un video pubblicato su Twitter. Victor Valdes, Pique, Iniesta e Ronaldinho completano il team.

What a dilemma @mls gave me ?

It was difficult to decide but my 5-a-side team would be: #Valdés, @3gerardpique, @andresiniesta8, #Totti & @10Ronaldinho.

A really quality team! ? ?? pic.twitter.com/3InYAyLrqp

— Bojan Krkic (@BoKrkic) May 30, 2020