Twitter, Pallotta: "Felice di vedere che la Roma abbia unito oltre 200 club per trovare i bambini scomparsi" (FOTO)

Oggi si celebra la Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi e la Roma, insieme ad altri club del mondo, si è schierata al fianco dell'Organizzazione internazionale per il ritrovamento e contro lo sfruttamento dei bambini scomparsi'. Il presidente giallorosso James Pallotta, attraverso il proprio profilo Twitter, ha voluto esprimere tutto il proprio orgoglio per questa iniziativa. "Sono davvero felice di vedere che la Roma abbia unito oltre 200 club schierandosi al fianco del Football Cares. Vedere così tanti club con milioni di follower riuniti per cercare di trovare i bambini scomparsi è un grande uso dei social media" è il messaggio del patron di Boston.

Really happy to see #ASRoma helping to unite over 200 clubs as part of #FootballCares. To see so many clubs with millions of followers coming together to try to help find missing children is a great use of social media#InternationalMissingChildrensDay

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) May 25, 2020