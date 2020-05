Twitter, la Uefa ricorda il pallonetto di Totti ad Hart: "Il marcatore più 'anziano' della Champions League" (VIDEO)

Sono passati ormai quasi sei anni, ma i tifosi della Roma ricordano bene il pallonetto con cui Francesco Totti trafisse Joe Hart all'Ethiad Stadium, in occasione della seconda giornata del girone E. In quell'occasione il capitano della Roma divenne il più 'anziano' marcatore della storia della Champions. Record che fu battuto, però, poco tempo dopo: dallo stesso Totti, in gol contro il Cska a Mosca.

E' la Uefa a ricordare l'occasione con un quiz proposto sul proprio profilo Twitter: "Francesco Totti diventò il più anziano marcatore nella storia della Champions League - la risposta della Uefa al quesito - con questo gol nel 2014 che gli permise di battere il record stabilito da Giggs nel 2011"