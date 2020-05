Twitter, la Roma ripropone il gol di Iturbe nel derby 2015. L'ex attaccante giallorosso: "Sarà sempre un bel ricordo" (VIDEO)

Era il 25 maggio 2015. Sono passati 5 anni esatti da quel derby in cui, grazie alla zuccata di Yanga-Mbiwa a 5' dalla fine, la Roma non solo riuscì a vincere quella partita (2-1), ma anche a conquistare la matematica certezza del secondo posto che la portò direttamente alla fase a gironi di Champions League. Ad aprire però le marcature fu Juan Manuel Iturbe, su assist di Ibarbo, come ricordato in un video pubblicato dalla Roma sul proprio profilo Twitter. Sotto il filmato condiviso dal club giallorosso, non è passato inosservato il commento dell'attaccante paraguaiano il quale ha scritto: "Sarà sempre un bel ricordo".