Twitter, la Roma ricorda l'ottava Coppa Italia vinta a San Siro (VIDEO)

La Roma, attraverso il proprio ufficiale di Twitter, ha postato un video per ricordare la vittoria dell'ottava Coppa Italia della storia giallorossa. Il 17 maggio 2007 infatti la squadra di Spalletti si recava a San Siro per giocare il ritorno della finale di coppa, dopo il risultato della partita dell'Olimpico che aveva visto la Roma imporsi sull'Inter per 6-2. A Milano il risultato finale fu 2-1 per i nerazzurri, che però non riuscirono a ribaltare il risultato della gara di andata.

?️ 17 maggio 2007

?️ San Siro La nostra Coppa Italia numero 8⃣?#ASRoma pic.twitter.com/R7HmUOJ4SQ — AS Roma (@OfficialASRoma) May 17, 2020