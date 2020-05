Twitter, la Roma ricorda l'addio al calcio di Bruno Conti (VIDEO)

La Roma, attraverso un video postato sul proprio profilo ufficiale di Twitter, ha voluto ricordare la serata del 23 maggio 1991, giorno in cui all'Olimpico andava in scena l'ultima partita da calciatore di Bruno Conti. Quella sera scesero in campo i giocatori della Roma campione d'Italia del 1983 contro una squadra formata da una selezione di giocatori brasiliani. Conti chiuderà la propria carriera in maglia giallorossa con totale di 475 presenze e 49 gol realizzati.

? 23 maggio 1991 ? Una serata indimenticabile in un Olimpico pieno d'amore per l'addio al calcio di Bruno Conti ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/HRhDEGqx7z — AS Roma (@OfficialASRoma) May 23, 2020