Twitter, la Roma ricorda la vittoria con l'Udinese del 2013. Castan: "In quella partita ho fatto un bel salvataggio sulla linea". Benatia: "Lo ricordo benissimo, tanta roba!" (FOTO)

In questo periodo in cui siamo costretti a rimanere a casa, come ingannare il tempo se non rispolverando vecchi ricordi? La Roma infatti, tramite il proprio profilo Twitter, ha chiesto ai tifosi quale momento degli anni passati gli piacerebbe rivivere. Un sostenitore giallorosso ha fatto la richiesta di rivedere il gol decisivo di Michael Bradley segnato al 65' nella trasferta di Udine nel 2013. Detto, fatto. La Roma lo ha subito accontentato riproponendo il video di quella rete. Ma sotto al filmato non è passato inosservato il botta e risposta fra i due ex giallorossi Castan e Benatia. "C’è pure un bel salvataggio sulla linea in quella partita lì" è il commento dello stopper brasiliano. "Questo era tuo frate, tanta roba. Lo ricordo benissimo" il messaggio del marocchino. "Siamo arrivati insieme pai...era dura fare gol con noi" ancora Castan. "Certo eravamo sempre vicini, però l’hai toccata te. Che salvataggio frate!" infine Benatia.







