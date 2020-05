Twitter, la Roma ricorda il gol di Yanga-Mbiwa nel derby (VIDEO)

Attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter, la Roma ha caricato un video per ricordare il gol di Mapou Yanga-Mbiwa siglato cinque anni fa durante il derby contro la Lazio. Quell'anno in panchina c'era Rudi Garcia e la rete del difensore permise alla squadra giallorossa di imporsi per 2-1, conquistando così la qualificazione alla Champions League dell'anno successivo ai danni proprio della squadra biancoceleste.