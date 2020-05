Twitter, la Roma piange la scomparsa del giovane Andrea Rinaldi

Attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter, la Roma ha voluto porre le proprie condoglianze alla famiglia di Andrea Rinaldi, scomparso nella giornata di oggi a causa di un aneurisma che lo aveva colpito nella giornata di venerdì. Il giovane era un ex centrocampista dell’Atalanta e in questa stagione militava in Serie D nel Legnano. Questo il messaggio della società giallorossa: "La Roma piange la scomparsa di Andrea Rinaldi e si unisce al dolore dei familiari, di tutta l’Atalanta e del Legnano".

