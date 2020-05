Twitter, la Roma celebra il ritorno della Bundesliga. E il Lipsia: "Tifate per Schick"

Dopo oltre due mesi, si torna a respirare aria di calcio. Oggi, infatti, ripartirà la Bundesliga, e la Roma, tramite il suo account twitter, ha voluto augurare un buon rientro al calcio tedesco chiedendo ai tifosi quale squadra della Bundes preferissero. A sorpresa è arrivato il commento del Lipsia: "Non perdete altro tempo. E’ ora di tifare per il vostro ragazzo, Patrik”

Oh hello there ?

Stop making up your mind. It's time to support your boy Patrik #Schick ? pic.twitter.com/MW2fasy8uL

— RB Leipzig (@DieRotenBullen) May 15, 2020