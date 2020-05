Twitter, la Roma alla Regione Lazio: "Grazie per la sensibilità mostrata agli sport di squadra. Dalla prossima settimana visite mediche e allenamenti individuali a Trigoria" (FOTO)

È un primo passo in avanti per tentare di tornare alla normalità dopo l'emergenza Coronavirus. La Regione Lazio ha permesso, tramite un'ordinanza, l'allenamento in forma individuale anche per gli atleti di discipline sportive a squadre. Dunque la Roma, dal 6 maggio, potrà tornare ad allenarsi a Trigoria con sedute individuali, rispettando le misure di sicurezza. "La Roma ringrazia la Regione Lazio per la sensibilità dimostrata nei confronti degli sport di squadra. Dalla prossima settimana i calciatori potranno svolgere visite mediche e allenamenti individuali a Trigoria, osservando le linee guida relative al distanziamento sociale" è il tweet pubblicato dalla Roma sul proprio profilo Twitter.

