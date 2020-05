Twitter, il Roma Club Verona dona 130 mascherine al Policlinico locale. Il club giallorosso: "Gesto da applausi" (FOTO)

Non solo la società, ma anche i tifosi della Roma si sono mobilitati per aiutare chi è in questi giorni in prima linea negli Ospedali impegnati nella lotta contro il Coronavirus. Ieri il Roma Club Verona, attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo social, ha reso noto di aver donato al Reparto Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico Borgo Roma 30 mascherine ffp2 e due maschere integrali con filtri. Un gesto lodevole che il club giallorosso ha voluto evidenziare mostrando tutta la propria gratitudine: "Applausi al Roma Club Verona per la donazione di 130 mascherine ffp2 e due maschere integrali con filtri al Reparto Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico Borgo Roma. Un aiuto per la lotta al Covid-19 reso possibile grazie a una raccolta fondi tra i soci del club".

? al @ASRomaClubVR per la donazione di 130 mascherine ffp2 e due maschere integrali con filtri al Reparto Malattie Infettive dell'Ospedale Policlinico Borgo Roma ? Un aiuto per la lotta al Covid-19 reso possibile grazie a una raccolta fondi tra i soci del club #ASRoma pic.twitter.com/qgXbUQUT0b — AS Roma (@OfficialASRoma) May 9, 2020