Twitter, gli auguri della Roma a Yanga-Mbiwa per i suoi 31 anni (VIDEO)

Tra gli eroi inattesi che la storia del derby romano ha regalato c'è sicuramente Mapou Yanga-Mbiwa, poco più che una meteora per la storia della Roma (una sola stagione in giallorosso) ma si è guadagnato un posto nella memoria dei tifosi romanisti per la rete segnata alla Lazio nel derby di fine stagione che permise all'allora squadra di Garcia di restare sopra ai rivali cittadini. Così la Roma ne ha celebrato il compleanno, 31 anni oggi per lui, pubblicando il video di quel gol.