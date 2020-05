Twitter, Fonseca: "Che emozione riavere tutti i miei ragazzi insieme. Ripartiamo per giocare e vincere per tutti i nostri tifosi" (FOTO)

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha postato un messaggio sul proprio profilo ufficiale di Twitter in cui si dice molto felice per aver potuto vedere oggi tutti i giocatori tornare ad allenarsi in gruppo. Questo il suo messaggio. "Che emozione riavere i miei ragazzi tutti insieme: siamo ripartiti con la stessa motivazione per lavorare, giocare e vincere per tutti i nostri tifosi".

