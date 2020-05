Twitter, Faty guarisce dal Coronavirus: "Grazie agli infermieri per i loro straordinari sforzi" (FOTO)

Ricardo Faty, ex centrocampista della Roma attualmente in forza all'Ankaraguku in Turchia, dopo aver contratto il Covid-19 ha pubblicato sul proprio profilo Twitter l'annuncio con il quale fa sapere di essere finalmente guarito, e di esser stato dimesso dall'ospedale dove era stato ricoverato. Queste le sue parole. "Sono stato dimesso, il risultato del mio test è stato negativo. Prima di tutto, vorrei ringraziare agli infermieri per i loro straordinari sforzi. Inoltre, ringrazio il mio club per il supporto durante la degenza in ospedale e l’ambasciata francese. Naturalmente grazie anche a voi per il vostro interesse e per i messaggi che mi avete mandato. Abbiate cura di voi".

Ayrıca, hastanede kaldığım süre boyunca destekleri için kulübüme @Ankaragucu ve Fransız Büyükelçiliği'ne @FranceenTurquie çok teşekkür ederim. Ve tabii ki bana gösterdiğiniz ilgiden ve iyi niyetli mesajlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim.

Kendinize her zaman dikkat edin pic.twitter.com/kU7NY4TFy6 — Ricardo Faty (@rickyfaty) May 11, 2020