Spinazzola, ecco il suo ‘Dream Team’: “Cafù e Roberto Carlos i terzini, davanti Messi e Maradona con Ronaldo ‘il Fenomeno’” (VIDEO)

Leonardo Spinazzola sceglie il suo “Dream Team”. Attraverso i canali social della Roma, il terzino ha scelto un 4-3-3 molto offensivo (“Cerchiamo di fare più gol degli altri”). In porta Buffon (“è il più forte di tutti i tempi”), a destra Cafù (“ha tutto, è un esterno al posto di un terzino”), a sinistra Roberto Carlos. Centrali Nesta e Maldini (“sono i maestri della difesa”). Centrocampo affidato Pirlo per la sua visione di gioco, affiancato dai “professori” Iniesta e Zidane. In attacco Messi, Ronaldo (Il Fenomeno) e Maradona.

? MY DREAM TEAM ? Ecco gli 1⃣1⃣ calciatori scelti da Leonardo Spinazzola#ASRoma @LinkemSpa pic.twitter.com/StENjmpP9K — AS Roma (@OfficialASRoma) May 5, 2020