Lutto nella famiglia di Radja Nainggolan. E' venuta a mancare la nipote del belga dopo una lunga battaglia contro il cancro. Il centrocampista ex Roma, ora in forza al Cagliari, ha affidato ad Instagram un messaggio commovente: "Tesoro, mancherai a tutti noi. Al tuo ragazzo, ai bambini, al papà, ai fratelli e alle sorelle, a tutti. Così giovane, ancora non riesco a crederci. Ora vai dalla mamma e dalle un grande abbraccio. Ti proteggerà ancora di più".