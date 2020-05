Lazio, Diaconale: "Il club e Lotito abituati all'assedio mediatico da dieci anni"

Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, tramite il suo profilo Facebook ha commentato l'inchiesta preparata dal programma Le Iene in merito al caso Zarate e ad alcuni mancati pagamenti da parte di Lotito. Questo il post: "Il clima d’assedio mediatico può infastidire ma non spaventa perché a questo clima la società ed i giocatori sono abituati da anni ed anni di aggressioni e di pregiudizi sempre e comunque infondati. Chi vuole intimidire, quindi, rischia di provocare l’effetto opposto. Cioè di compattare un ambiente, squadra e tifoseria, perfettamente consapevoli che questo è il prezzo da pagare per chi osa sfidare i poteri tradizionali e consolidati in anni ed anni di predominio incontrastato. Vincere in queste condizioni sarà ancora più importante, piacevole ed esaltante".