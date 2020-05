Instagram, Zaniolo e Totti si schierano contro il razzismo: "Non voltare le spalle". Kluivert: "Tratta gli altri come vorresti essere trattato" (VIDEO e FOTO)

Hanno fatto il giro del mondo le immagini scioccanti del poliziotto bianco che preme il ginocchio con tutto il peso del corpo sul collo di un 46enne afroamericano, George Floyd, immobilizzato a terra, con la faccia sull'asfalto. Dieci minuti di filmato che documentano la morte dell'ennesimo nero, rimasto vittima del razzismo. Infatti quello di Minneapolis è solo l'ultimo dei tanti episodi di discriminazione contro le minoranze che purtroppo accadono sempre più spesso in America. Il video, girato con il cellulare da un cittadino lì presente, è rapidamente rimbalzato tra tv e web, raggiungendo milioni di persone. Tra questi anche il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo che si è schierato contro ogni forma di odio e discriminazione razziale condividendo , tramite alcune Instagram Stories, il messaggio lanciato dalla Nike: "Per una volta non farlo. Non fingere che in America non ci sia un problema. Non voltare le spalle al razzismo. Non accettare che ci vengano tolte vite innocenti. Non cercare più scuse. Non pensare che questo non ti riguardi. Non sederti e stare in silenzio. Non pensare di non poter essere parte del cambiamento. Facciamo tutti parte del cambiamento". La clip è stata poi condivisa anche dall'ex capitano e dirigente della Roma Francesco Totti e da Alessandro Florenzi, ora in prestito al Valencia. "Tratta gli altri come vorresti essere trattato" è invece il messaggio di Justin Kluivert pubblicato sul proprio profilo Instagram.