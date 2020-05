Instagram, Sdaigui operato per rimuovere le placche dalla tibia: "Spero che con questo intervento mi possa lasciare tutto alle spalle" (FOTO)

Il giovane centrocampista della Roma Zakaria Sdaigui ieri si è sottoposto, a Villa Stuart, all'ennesima operazione della sua carriera. Niente di grave, si tratta di un intervento di routine per togliere le placche dalla tibia inserite dopo il grave infortunio subito nell'aprile del 2019. Ora il talento classe 2000 dovrà rimanere per 2 settimane fermo, come ha rivelato in un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, per poi tornare pian piano a correre. "Spero che con questa operazione mi possa lasciare tutto alle spalle e permettere di tornare alla piena forma" è l'augurio che si fa Sdaigui in un post condiviso sul social network.