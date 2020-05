Instagram, Pellegrini: "Vogliamo tornare in campo, ci sono le condizioni per allenarsi in sicurezza" (FOTO)

I calciatori protestano per il divieto, ancora in corso, di riprendere l'attività sportiva professionale all'interno dei centri sportivi. Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma e della Nazionale italiana, tramite il suo profilo Instagram ha espresso il suo pensiero rispetto alla situazione nella quale versa attualmente il calcio italiano. Questo il post: "Il nostro desiderio è tornare in campo. Ci sono le condizioni per allenarsi in sicurezza all'interno dei centri sportivi e ci auguriamo di farlo prima possibile. Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta: non solo per ragioni sportive ma anche per evitare conseguenze economiche disastrose per le migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio e per le loro famiglie".