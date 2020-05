"29/05/2011 data che non si dimentica!! ?? Palermo calcio . Grande squadra, grande allenatore e con tutto il sopporto dei tifosi ! Anche se non abbiamo vinto rimane uno dei giorni più belli della mia carriera", con questo messaggio su Instagram, Javier Pastore ricorda la finale di Coppa Italia giocata all'Olimpico persa per 3-1 contro l'Inter ma che rappresentò la vetta dell'ultimo periodo glorioso del Palermo. In squadra con lui c'era anche un altro ex giallorosso, Federico Balzaretti.