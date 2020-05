Instagram, mascherina e cappello: così Totti visita Roma (FOTO)

«Detto...fatto». Una passeggiata per il centro di Roma, tra Pantheon, piazza Navona, Fontana di Trevi e via del Corso. Grazie alle mascherine protettive obbligatorie in questo periodo legato all'emergenza coronavirus, Francesco Totti può tornare a spasso per le via della capitale senza il rischio di essere fermato ad ogni passo per selfie e autografi. Col volto coperto dal dispositivo di protezione e un capellino in testa, come testimoniano le foto pubblicate su Instagram dall'ex capitano e dirigente della Roma, Totti si è concesso una domenica pomeriggio di relax assieme alla moglie Ilary Blasi, anche lei munita di mascherina sul viso.

Visualizza questo post su Instagram Detto....fatto!!! Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 17 Mag 2020 alle ore 10:58 PDT