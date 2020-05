Instagram, il medico con la tuta dedicata a Florenzi: "Sono riuscito a rialzarmi, come hai fatto tu per ben due volte" (FOTO)

Gli è servito anche questo, l'incoraggiamento del suo idolo Alessandro Florenzi, al medico, vice primario del reparto di Neurologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, Massimo Bondavalli, per superare al meglio la malattia, avendo contratto il coronavirus. "Ciao Massimo! Voglio mandarti un forte abbraccio in questo momento non facile per te e per tutti noi, stai dando tanto al paese e di questo ti ringrazio. Un abbraccio grande e forza!" è il videomessaggio ricevuto a inizio aprile dall'ex capitano della Roma. Ora il neurologo sta bene, tanto che è già tornato in reparto con mascherina e tuta protettiva, con alle spalle scritto il nome di Florenzi e il '25' (il numero che indossa il terzino romano nel Valencia), come si può vedere nella foto che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram accompagnata dal messaggio: "Il tuo incoraggiamento mi è arrivato nel momento peggiore della polmonite Covid, mentre ero attaccato al respiratore. Non puoi immaginare quale stimolo sia stato per lottare a guarire. Sono riuscito a rialzarmi, così come hai fatto tu per ben due volte: ero al Mapei Stadium in quella serata di lacrime, quando il tuo urlo di dolore ha commosso tutti quanti. Oltre che essere il grande campione che conoscevo con i piedi, hai dimostrato di esserlo con il cuore. Grazie!" Il post è stato poi condiviso anche da Florenzi stesso.