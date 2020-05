Instagram, gli auguri di Villar a Iniesta: "Buon compleanno al mio giocatore preferito" (FOTO)

Oggi una leggenda del calcio come Andrés Iniesta festeggia 36 anni. Ora è in forza nella squadra giapponese del Vissel Kobe, ma lo spagnolo ha vissuto praticamente tutta la sua carriera nel Barcellona dove ha vinto tutto ciò che si potesse vincere. Infatti nella sua bacheca personale può vantare 36 trofei tra campionati spagnoli (9), Coppe del Re (6), Supercoppe spagnole (7), Champions League (4), Supercoppe UEFA (3), Coppe del mondo per club (3). Anche con la Nazionale spagnola ha conquistato 2 Europei (2008 e 2012) e il Mondiale 2010. E in questo giorno così speciale per Iniesta non potevano mancare gli auguri di Gonzalo Villar, lui che non ha mai nascosto di ispirarsi proprio all'ex centrocampista blaugrana. "Buon compleanno al mio giocatore preferito da sempre" è il messaggio dell'ex Elche condiviso sul proprio profilo Instagram.