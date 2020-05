Instagram, gli auguri di Nuno Campos allo Shakhtar per l'84° anniversario dalla fondazione: "E' stato un grande piacere" (FOTO)

La sua avventura allo Shakhtar Donetsk è terminata ormai quasi un anno fa, ma Nuno Campos, vice tecnico nello staff di Paulo Fonseca, non ha dimenticato i bei momenti passati in Ucraina. Cade oggi l'84° anniversario dalla nascita del suo ex club, e l'allenatore in seconda ci ha tenuto a celebrarlo dovutamente con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Buon compleanno, è stato un grande piacere", si legge a commento dell'immagine pubblicata da Nuno Campos.