Instagram, Florenzi e la nostalgia del pallone: "Torneremo ad emozionarci ancora" (FOTO)

Alessandro Florenzi non nasconde la nostalgia per il calcio giocato e in lungo post su instagram dà sfogo ai suoi pensieri. "Il mio sogno l’ho coltivato, pensato, immaginato, dietro ad un container, nascondeva un campetto con la pozzolana e la terra. Graffi, ferite, cicatrici e lui, il mio compagno, era sempre lì! Ora appena sono arrivato in questo posto magico mi é rivenuta in mente la scena di mia madre che mi chiama col fischio dal bar per tornare a casa. Sono passati 20 anni ma ogni volta che vedo palla e terra intorno mi verrà sempre in mente quel posto eterno dove ha avuto inizio la mia storia!!! Torneremo ad emozionarci ancora... E sempre insieme mia cara palla!", ha scritto il terzino romano ora al Valencia, accompagnando al post una foto del pallone in un campetto.