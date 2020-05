Instagram, Diawara e Dzeko celebrano la fine del Ramadan: "Eid Mubarak" (FOTO)

Oggi, nel mondo islamico, si celebra l'Eid ul-Fitr, ovvero la fine del Ramadan e quindi la fine del digiuno. Amadou Diawara ha festeggiato la ricorrenza tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram con il messaggio di buon augurio: "Eid Mubarak". Tra i commenti sotto la foto che ritrae il centrocampista guineano in abiti tipici musulmani è comparso anche quello di Diego Perotti che ha scherzato: "Che ragazzo carino". Un buon augurio per questa festività è arrivato anche dal capitano della Roma Edin Dzeko il quale, sullo stesso social, ha pubblicato un'immagine insieme a tutta la sua famiglia con lo stesso messaggio: "Eid Mubarak". Questa formula augurale non è in uso in Turchia dove invece è comune l'espressione "Bayramin Mubarek olsun" ('possano le tue festività essere benedette') utilizzata infatti da Mert Cetin in una sua storia Instagram.







Visualizza questo post su Instagram EID MUBARAK ??❤️?? Un post condiviso da Amadou Diawara (@ama_42) in data: 24 Mag 2020 alle ore 6:19 PDT