Florenzi: "Totti era un genio in campo, ed ora lo è anche fuori"

Torna a parlare Alessandro Florenzi, sempre attraverso lo strumento della diretta Instagram. Stavolta il centrocampista della Roma in prestito al Valencia ha fatto quattro chiacchiere con Gianfranco Butinar, imitatore, attore e comico. Particolarmente trattato il tema delle imitazioni e ad un certo punto, parlando di comicità, è uscito fuori anche il nome di Francesco Totti:

"Io non so imitare nessuno, non è una cosa che so fare... Totti? Sì lui sì! Francesco è un comico mancato! Ogni volta che parla non puoi non ridere, sei sempre lì pronto che aspetti una sua battuta. Ogni volta che parlo con lui muoio dal ridere, l'ultima volta pochi giorni fa. E' un genio, lo era in campo e lo è tuttora fuori".