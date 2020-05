Facebook, Nuno Campos felice per la promozione del Farense: "In Primera Liga c’è bisogno di club eccellenti come questo" (FOTO)

In Portogallo, finora, solo la Liga I e la Taça de Portugal (la coppa nazionale) continuano a resistere alla potenza del Coronavirus, tutte le altre competizioni sono state invece definitivamente sospese. Stop, quindi, anche alla LigaPro (Serie B portoghese), come deciso dalla Liga de Portugal riunitasi ieri, e congelamento della classifica aggiornata all'ultima gara disputata il 12 marzo scorso. Di conseguenza il Nacional e il Farense vengono promosse nella massima serie lusitana, mentre Casa Pia e Covo de Piedade, le ultime due squadre in classifica, sono state costrette a salutare la Segunda Liga. Bel modo di festeggiare per il Farense i 110 anni di storia del club, con il ritorno nella Liga Nos avvenuto dopo 18 anni. A celebrare l'evento anche il vice di Paulo Fonseca, Nuno Campos, lui che da calciatore ha militato tre anni nella squadra del Faro, dal 1999/00 al 2002/03, con una parentesi nel Vitoria Setubal (2001/02). "Ho trascorso tre anni intensi a Faro – si legge nel post pubblicato dal vice allenatore della Roma sul proprio profilo Facebook – Qualsiasi giocatore che è stato in quel club sa qual è la forza di quell'emblema e della sua gente. Accolgo con piacere il meritato ritorno dello Sporting Clube Farense nell'élite del calcio portoghese, dell'Inferno (ovviamente per gli avversari) del São Luís (lo Stadio dove gioca le partite casalinghe il Farense, ndr) che tante volte ha spinto la squadra alla vittoria diventando il 12° uomo in campo". "Nella Primera Liga c’è bisogno di club eccellenti" ha infine concluso Nuno Campos.

Passei três anos muito intensos em Faro e quem foi jogador naquele clube percebe a força daquele emblema e das suas... Pubblicato da Nuno Campos su Martedì 5 maggio 2020