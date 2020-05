Facebook: Dzeko ricorda la strage di Kapija di 25 anni fa e rende omaggio alle giovani vittime (FOTO)

È ricordata come la strage di Tuzla, o strage di Kapija, il terribile massacro avvenuto il 25 maggio 1995, quando l'esercito della Republika Srpska sganciò una granata nel centro della città bosniaca di Tuzla, contro un folto gruppo di ragazzi che avevano deciso di incontrarsi nella Piazza di Kapija e stare insieme, pur nel bel mezzo della guerra. Il bilancio è di 71 morti e 240 feriti, tutti giovani, tra i 18 e i 25 anni. I familiari delle vittime decisero di seppellirli insieme, in ricordo dell'amicizia che li legava nonostante appartenessero a etnie diverse. Oggi ricorrono 25 anni da quella tragedia e il capitano della nazionale bosniaca e della Roma Edin Dzeko ha voluto rendere omaggio alle giovani vittime pubblicando sul proprio profilo Facebook la foto della lapide commemorativa della strage per non dimenticare una delle più crudeli vicende della guerra nella ex-Jugoslavia.