Facebook, Diaconale: "Nei miei confronti un fiume di livore solo perché sostengo le ragioni della Lazio" (FOTO)

Con un accorato post pubblicato sul suo profilo Facebook è tornato a dire la sua Diaconale, dopo il delicato intervento chirurgico che lo ha riguardato. Il portavoce di Claudio Lotito si chiede il perchè di tanto astio dimostrato dalla gente nei suoi confronti. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

"Subito dopo l'operazione in cui mi è stata aperta la calotta cranica per rimuovere il malevolo intruso che vi si era insediato mi era capitato di riflettere sul fatto che la pandemia non aveva generato i tanto attesi, spesso in maniera forzosa, cambiamenti sulla natura di un Paese che ormai si è tendenzialmente consegnato al cinismo spietato e che è spesso poco solidale".

"Nei miei confronti un fiume di livore solo perché mi ero battuto per sostenere le legittime ragioni della S.S. Lazio - continua Diaconale - di poter concludere regolarmente il campionato puntando ad ottenere un risultato di prestigio già in parte acquisito sul campo? Francamente non sono riuscito ad individuare una proporzione tra l'esercizio del mio lavoro, che è anche passione sportiva, e l'impietosa, livida perfidia, l'ostentata furia al linciaggio che mi si era riversata addosso".

"Le possibilità di chiudere al meglio il campionato - conclude - ci sono tutte. Sfruttiamole a fondo contro tutto e contro tutti i pregiudizi. Facciamoli neri! Che la ruota gira e questa volta può andare nella nostra direzione".