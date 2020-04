VIDEO - Veretout si allena in giardino con il pallone: il francese esegue gli esercizi con delle rampe

Non solo esercizi fisici ma Jordan Veretout prova ad allenarsi anche con il pallone. Costretto a lavorare ancora a casa, il centrocampista della Roma ha escogitato un modo particolare per eseguire gli esercizi con la palla. Nel giardino della propria villa il giocatore francese ha predisposto delle 'rampe' che sfrutta simulando gli avversari da superare, la ricezione di un passaggio o facendo impennare il pallone per poi concludere in porta. Un modo per riabbracciare la palla, come documentato in un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, in attesa che si ritorni ad allenare nel centro sportivo di Trigoria che avverrà, come predisposto dall'ultimo Dpcm approvato dal Governo, il 18 maggio.