VIDEO - Veretout segue i consigli di Kolarov: il francese imita il suo modo di calciare le punizioni

Sicuramente Jordan Veretout avrà visto l'intervista di Aleksandar Kolarov rilasciata ai microfoni di Dazn dove spiega cosa è necessario per battere bene un calcio di punizione. Intanto il centrocampista giallorosso ha provato a seguire i consigli del terzino serbo, imitando il suo modo di calciare le punizioni nel giardino di casa sua. Il risultato sembra essere ottimo, come dimostrano le immagini riproposte sul profilo Twitter della Roma dove si vede il francese mettere la palla in rete ed esultare proprio come fece Kolarov quando realizzò il gol del momentaneo 3-2 nel match contro il Genoa dello scorso 25 agosto su... calcio di punizione.

? @JordanVeretout ha imitato Kolarov così dal suo giardino ? Se ci provate da casa occhio a non fare danni eh ? https://t.co/1QVtapWT5o pic.twitter.com/hT6XsihA8J — AS Roma (@OfficialASRoma) April 22, 2020