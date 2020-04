VIDEO - Under in quarantena: allenamento sul rebounder

Continua il lavoro individuale a casa dei giocatori della Roma, seguendo il programma stilato dallo staff atletico giallorosso, come svelato anche dal preparatore Nuno Romano. Oggi, a mostrare la seduta domestica sui social è Cengiz Under in un breve video in cui si vede il turco cimentarsi nell'allenamento rebounding, eseguendo quindi gli esercizi aerobici e atletici sul tappeto elastico, alle sue spalle anche pesi e pallone.