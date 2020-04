Compleanno in quarantena per Gianluca Mancini. Il difensore della Roma festeggia oggi i suoi 24 anni e la Roma lo celebra sui social network con un videomontaggio dei migliori momenti della sua prima stagione in giallorosso. "Buon compleanno a Gianluca Mancini! Il nostro difensore compie oggi 24 anni", il tweet del club capitolino.

? Buon compleanno a Gianluca Mancini! ?



Il nostro difensore compie oggi 24 anni ?#ASRoma pic.twitter.com/2PoFUfmJJX — AS Roma (@OfficialASRoma) April 17, 2020