VIDEO - Perotti si tiene in forma pedalando con Armenteros

Il periodo di isolamento a causa dell'emergenza Coronavirus prosegue, con la prospettiva per i calciatori di tornare ad allenarsi a partire dal 4 maggio. Nel frattempo i giocatori si tengono in forma come possono da casa. Proprio come Diego Perotti, che nel pomeriggio si è allenato in compagnia - virtuale - di Emiliano Armenteros, compagno di squadra ai tempi del Siviglia, ora in forza all'Ibiza. Di seguito il video della sessione dell'argentino giallorosso in cyclette.