VIDEO - Perotti gioca con il figlio in giardino, commette fallo ma nega il contatto: "Non l'ho toccato"

La nostalgia del calcio giocato si fa sentire per tutti, ma a soffrire di più sono proprio i calciatori che attendono il via libera per la ripresa degli allenamenti. Nel frattempo gli atleti si allenano in casa e, chi può, approfitta del giardino per non perdere confidenza con il pallone. Accade anche che si improvvisino mini partitelle con i più piccoli. E' il caso di Diego Perotti che è stato immortalato in una storia Instagram mentre "commette fallo" sul figlioletto, negando subito dopo l'evidente contatto. "Non l'ho toccato!" dice ironicamente l'argentino. La scena è tutta da ridere.