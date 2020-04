VIDEO - Pellegrini, Kolarov, Zaniolo e Dzeko testimonial nel video di Qatar Airways per il Ramadan

Proseguono le iniziative congiunte tra Roma e Qatar Airways, il main sponsor della compagnia aerea che campeggia sulle maglie da gioco degli uomini di Fonseca. In occasione dell'inizio del Ramadan infatti Qatar Airways ha registrato un video con i messaggi di alcuni dei giocatori delle squadre sponsorizzate dalla compagnia: i testimonial scelti dalla Roma sono Pellegrini, Kolarov, Zaniolo e Dzeko. Nel video compaiono anche alcuni giocatori di Bayern Monaco, Boca Juniors, Al-Sadd e Sidney Swans.

Qatar Airways, together with our sports partners, wish you all a blessed Ramadan. #RamadanKareem pic.twitter.com/Hkw3eeh2FY

— Qatar Airways (@qatarairways) April 27, 2020