VIDEO - Nuno Campos e la nostalgia della Curva Sud: "Spero di rivivere presto queste emozioni"

È passato circa un mese da quando il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto dell'Italia una zona protetta, limitando qualsiasi spostamento superfluo, bloccando le attività sportive e quindi anche il calcio, costringendoci quindi a rimanere a casa per evitare il diffondersi dell’epidemia Coronavirus. La quarantena prosegue, almeno fino al 13 aprile, come da ultimo dpcm, e rimane ancora l'incognita su 'quando' si potrà tornare alla normalità. Molti non vedono l'ora di riprendere la vita di tutti i giorni, anche i giocatori e gli allenatori che sperano presto di poter tornare a calcare i campi da calcio e rivivere le classiche emozioni delle partite. Tra questi il vice di Paulo Fonseca Nuno Campos il quale ha condiviso un video sul proprio profilo Instagram dove si vede la coreografia esposta dalla Curva Sud nel derby del 26 gennaio scorso (finito 1-1) con in sottofondo le note dell'inno della Roma. "Spero che presto possiamo vivere di nuovo queste emozioni" è l’augurio del vice-allenatore giallorosso.