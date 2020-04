VIDEO - La Roma ricorda l'ultimo gol in giallorosso di De Rossi: esattamente un anno fa

Era il 6 aprile del 2019, la Roma era impegnata a "Marassi" contro la Sampdoria e per risolvere una partita decisamente ostica servì il tocco di Daniele De Rossi a deviar correttamente un pallone in porta. Poi l'esultanza a braccia larghe e sguardo gonfio d'emozione come un debuttante alle prime armi verso il settore romanista. Sarebbe stato l'ultimo gol del numero 16 con la maglia della Roma: lo ha ricordato oggi il club giallorosso con un post sui propri social.

Un anno fa a Genova, Daniele segnava l'ultimo dei suoi 63 gol in giallorosso ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/60OIyhENjW — AS Roma (@OfficialASRoma) April 6, 2020