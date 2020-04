VIDEO - Il dream team di Veretout: "Tra i pali Alisson, in attacco Ronaldo il Fenomeno"

Joardan Veretout, centrocampista della Roma, ha registrato un video pubblicato sui canali social ufficiali del club giallorosso in cui parla della sua squadra ideale. Il francese ha scelto quelli che, per lui, sono i migliori giocatori degli ultimi trent'anni di calcio. Queste le sue parole: "Scelgo il 4-2-3-1. In porta Alisson perchè è forte, ha vinto la Champions League e la Coppa America. Terzino destro Cafu perchè è il più grande terzino destro del mondo. Al centro Van Dijk perchè è impressionante. L’altro è Sergio Ramos perchè ha fatto una carriera eccezionale. Terzino sinistro Roberto Carlos perchè mi piaceva tantissimo come giocava. A centrocampo Gerrard perchè quando ero piccolo mi piaceva tanto il passaggio lungo e anche il passaggio corto, lui li faceva. L’altro è Iniesta perchè è eccezionale, troppo forte. A destra Cristiano Ronaldo perchè è un mostro. A sinistra Messi perchè è un genio del calcio. Il 10 a Zidane perchè è un francese e ha vinto la Coppa del Mondo, è impressionante. La punta è il Fenomeno Ronaldo perchè mi piacevano tanto i gol che faceva“

✨ DREAM TEAM ✨ ?? Che ne dite della formazione scelta da @JordanVeretout? Presentata da @LinkemSpa pic.twitter.com/QldA6ttnsy — AS Roma (@OfficialASRoma) April 22, 2020