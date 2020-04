Continua il lavoro individuale dei giocatori della Roma. Come per Edin Dzeko che viene ripreso dalla moglie mentre effettua i propri esercizi con "carichi" speciali, come il figlio Dani che gli sta sulla schiena mentre l'attaccante giallorosso esegue esercizi di piegamenti. "Dad is my superman" il messaggio di Amra Dzeko su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Dad is my Superman ???#strongertogether Un post condiviso da Amra Džeko (@amradzeko) in data: 2 Apr 2020 alle ore 5:04 PDT