VIDEO E FOTO - Instagram: Villar si allena sul terrazzo di casa. Anche Dzeko al lavoro insieme alla moglie Amra

In questi giorni di emergenza coronavirus, dove è costretto a rimanere a casa nel pieno rispetto delle misure imposte dal Governo, Gonzalo Villar prosegue comunque ad allenarsi seguendo il programma stilato dallo staff della Roma. Come tutti i giocatori giallorossi, anche il centrocampista spagnolo continua dunque a lavorare per farsi trovare in forma alla ripresa delle attività, come testimonia il video pubblicato sul suo profilo Instagram che lo ritrae mentre fa alcuni scatti in velocità sul suo terrazzo di casa.

?‍♂️? #Villar si allena durante la quarantena: per lui scatti in velocità sul terrazzo di casa #ASRoma pic.twitter.com/5OKFm26Wjs — laroma24.it (@LAROMA24) April 1, 2020

Anche Dzeko continua a lavorare in questi giorni di quarantena. Come si vede in una foto postata proprio dalla moglie Amra sul proprio profilo Instagram, mentre la signora Dzeko è impegnata in alcuni esercizi fisici il 9 giallorosso svolge dello stretching. Questo a conferma di quanto rivelato dal centravanti bosniaco in un’intervista rilasciata oggi al quotidiano, dove ha ammesso di allenarsi in casa facendo spesso 'invasione' nella palestra che la consorte aveva attrezzato per sé.