VIDEO - Dzeko versione allenatore: lezione di tiri al piccolo Dani

In questi giorni di stop forzato il bomber della Roma Edin Dzeko si sta dedicando molto ai figli. E su Instagram la moglie Amra ha condiviso un momento di grande tenerezza tra il marito e piccolo Dani. Il capitano giallorosso, infatti, ha vestito per un giorno i panni dell’allenatore facendo da coach al figlio: quattro palloni in fila e una porta, con Edin a spiegare l’esercizio dei tiri.