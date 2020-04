Twitter, la Roma 'trolla' la Lazio con doppia citazione: Muppets e Star Wars per gli auguri a Paolo Negro (VIDEO)

L'account twitter della Roma non si fa scappare l'occasione per 'trollare' con un pizzico di ironia i rivali della Lazio. In giornata i biancocelesti hanno augurato buon compleanno a Paolo Negro. Il club giallorosso ha dunque retwittato il post di auguri abbinandogli una gif che raffigura un personaggio dei Muppets mentre fa i conti con il proprio omologo del lato oscuro, in un chiaro riferimento a Star Wars. Si sprecano i commenti divertiti dei fan.